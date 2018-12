Auszeichnung für CD-Einspielung

Nach der Auszeichnung mit dem Pizzicato-Supersonic-Award ist die CD „Hymne au Soleil“, die im Februar 2018 an der Landesakademie in Ochsenhausen mit dem Orpheus Vokalensemble und Pianist Antonii Baryshevskyi unter der Leitung von Michael Alber eingespielt wurde, mit dem „Clef d’Or Resmusica“ ausgezeichnet worden. Zugleich wurde die CD mit Chorwerken Lili Boulangers in die Auswahlliste des International Classical Music Award aufgenommen und zählt damit zu den herausragendsten Einspielungen der Welt, teilt die Landesakademie mit.

Das französische Onlineportal Resmusica rezensiere pro Jahr mehr als 1200 CD-Alben, Musikvideos und Bücher aus den Sparten Klassik und Tanz. 50 Redakteure veröffentlichten täglich Berichte und Interviews aus der internationalen Musikwelt. Resmusica zähle zu den seriösen Internetportalen, zu seinen Redakteuren zählen Jurymitglieder weltweit bedeutender Musikpreise.