Ausweichmanöver führt zu Unfall

Nach einem Ausweichmanöver ist am Mittwoch ein Auto bei Ochsenhausen im Graben gelandet. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden laut Polizei leicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 28-jähriger Autofahrer eine Verbindungsstraße in der Nähe der Wohnsiedlung Burghalde entlang. Ein Tier überquerte wohl die Fahrbahn und der Fahrer machte eine Ausweichbewegung. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Auto mehrfach und kam auf den Rädern abseits zum Stehen. Der 28-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer waren beide angegurtet und überstanden den Unfall leicht verletzt. Vorsorglich kamen sie in ein Krankenhaus. Ein Abschlepper kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Auto.