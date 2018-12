Auswärtsspiel zum Vorrundenabschluss

Zum Vorrundenabschluss gastieren die Landesliga Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen beim SC Weiler/Fils. Spielbeginn ist am Samstag um 17 Uhr in der Hardtschulsporthalle in Ebersbach/Fils.

Beim Tabellendritten erwartet die Ochsenhauserinnen eine schwierige Aufgabe. Auswärts kam der SVO bislang noch nicht so recht in Schwung. Dies könnten die Ochsenhauserinnen ändern, wenn sie von Beginn an ohne Respekt vor großen Gegnerinnen loslegen. Vielleicht klappt in Ebersbach/Fils das, was für die U18 in der Leistungsstaffel nie ein Problem ist: sich auf den Gegner nach kurzer Zeit einzustellen und bis zum Schluss dagegenzuhalten. Aber ganz so leicht ist dies in der Landesliga nicht. Trainerin Inge Arendt wird versuchen, ihre Spielerinnen gut auf den Gegner einzustellen, aber letztlich müssen diese dann stabil in der Annahme sowie agressiver agieren und druckvoll aufschlagen, um den routinierteren Weilerinnen Paroli bieten zu können.