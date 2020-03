Auswärtssieg für Hattenburgs Verbandsliga-Männer

Die Verbandsliga-Kegler des KSC Hattenburg haben in Niederstotzingen gewonnen, während die Verbandsliga-Frauen an der nächsten Überraschung vorbeischrammten. Die Männer das KSC II liegen in der 2. Bezirksliga derweil auf Meisterkurs.

Verbandsliga Männer: TSV Niederstotzingen – KSC Hattenburg 2:6 (3384:3503). Matthias Moser (607/1) zeigte ein weiteres Mal, dass er eine Bank ist. Marco Chioditti (613/1) musste zwei Schrecksekunden überstehen, als er zweimal ausrutschte und sich auch leicht verletzte. Dadurch angespornt spielte er sich in einen Rausch und stellte eine neue persönliche Bestleistung auf. Tim Binanzer (512/0) hatte Probleme mit dem Räumen und gab 50 Kegel ab. Roland Chioditti (594/1) holte die 50 Kegel wieder auf. Andre Weitzmann (556/0) zeigte sich etwas verbessert im Vergleich zu den Vorwochen, am Ende fehlten 14 Kegel zum Punktgewinn. Tobias Saiger (621/1) machte mit der Tagesbestleistung den KSC-Sieg perfekt.

Verbandsliga Frauen: EKC Lonsee – KSC Hattenburg 5:3 (3325:3254). Knapp an einer weiteren Überraschung schrammte der KSC beim Tabellenführer vorbei. Nicole Miller (556/1) verlor Satz eins, ließ sich dann aber nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Verena Greif (527/0) teilte sich noch die ersten zwei Sätze, doch dann spielte ihre Gegnerin in den zweiten 60 Wurf überragende 359 Kegel und gewann. Vera Arnold (539/1) zeigte eine tolle Form im Räumen und sicherte sich dadurch den Punkt. Tanja Keller (544/1) drehte in der zweiten Hälfte des Spiels den Spieß um und sicherte den Punkt. Nun roch es nach der nächsten Überraschung. Marina Riegger (531/0) war im Räumen ebenbürtig, lief aber jedes Mal einem Rückstand aus den Vollen hinterher. Christine Dolderer (557/1) spielte zwar die Mannschaftsbestleistung, doch ihre Gegnerin übertraf die 600er-Marke.

2. Bezirksliga Männer: SKC Vilsingen III – KSC Hattenburg II 2,5:5,5 (2920:3009). Nicht mit Ruhm bekleckert, aber dennoch gewonnen, hieß es für den KSC II. Daniel Bechter (495/0) teilte sich die Sätze, hatte aber zehn Kegel weniger auf der Anzeige. Dominic Schreiber (514/1) stellte die Tagesbestleistung auf. Roland Fucker/Felix Pfeiffer (496/1) erhöhten den Vorsprung. Christoph Weitzmann (504/0) hatte das gleiche Ergebnis wie sein Kontrahent, musste aber den Punkt abgeben. Jan Schuler (503/0,5) erreichte eine Punkteteilung. Raphael Dolderer/Rolf Ludescher (497/1) machten den Sieg perfekt. Zur Meisterschaft fehlt dem KSC II nur noch ein Punkt.

Bezirksklasse A Frauen: KSV Bergatreute – KSC Hattenburg II 3:3 (1974:1974). Viven Fackler (510/0) zeigte eine ansprechende Leistung, musste sich aber der Tagesbesten beugen. Elisabeth Fingerle (457/1) holte den ersten KSC-Punkt. Carina Bruno (501/0) wurde im letzten Satz regelrecht überrollt, was zum Punktverlust führte. Christine Dolderer (506/1) holte sicher den Punkt. Letztlich endete die Partie mit einem Remis.

Bezirksklasse gemischt Staffel 2: KSV Bergatreute – KSC Hattenburg 5:1 (1859:1769). Irene Wolf (449/0) und Rebecca Ludescher (452/0) hatten keine Chance. Eli Heim (407/0) stand auf verlorenem Posten. Einzig das Duo Josef Hermann/Thorsten Klawitter (461/1) konnte für den KSC punkten.