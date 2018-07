Ausstellung lässt tragisches Lebensschicksal lebendig werden

Auf den Spuren von Berta Hummel im Kloster Sießen: Die Halbtagesfahrt führt am Samstag, 15. September, nach Kloster Sießen bei Bad Saulgau, wo Berta Hummel 1931 im Alter von erst 22 Jahren in den Orden der Franziskanerinnen eintrat. Dort erinnern bis heute der Hummel-Saal und der einzige von Berta Hummel geschaffene Kreuzweg an das Werk der Künstlerin und Klosterfrau. Eine weitere Station des Besuchs ist die Barockkirche St. Markus.

-Besuch des Berta-Hummel-Museums in Massing: Die Tagesfahrt führt am Samstag, 29. September, ins niederbayerische Massing, wo Berta Hummel zusammen mit fünf Geschwistern eine glückliche Kindheit erlebt. Mit der Umgestaltung des elterlichen Hummelhauses zum Museum fand 1994 der künstlerische Nachlass Berta Hummels dort seine Heimat, wo die Künstlerin ihre Kindheit und Jugend verbrachte.

-Nähere Informationen und Anmeldung an der Ausstellungskasse im Fruchtkasten oder bei der Stadtverwaltung Ochsenhausen, Michael Schmid-Sax, unter Telefon 07352/922022 und per E-Mail an schmid-sax@ochsenhausen.de

Die Ausstellung in der städtischen Galerie im Fruchtkasten in Ochsenhausen ist von 8. Juli bis 7. Oktober zu sehen. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr, donnerstags 11 bis 21 Uhr. Führungen gibt es donnerstags um 19 Uhr, samstags, sonn- und feiertags jeweils um 15 Uhr. Zusätzliche Sonderführungen für Gruppen nach Vereinbarung möglich. Zur Ausstellung werden neben Führungen wieder die Ateliers für Schulklassen sowie altersgerechte Schülerführungen angeboten.