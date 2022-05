Ausstellung im Fruchtkasten endet am Sonntag

Nur noch bis einschließlich Sonntag, 8. Mai, ist in der Städtischen Galerie im Fruchtkasten des Klosters Ochsenhausen die Ausstellung über den Maler Emil Schumacher (1912-1999) zu sehen. Zum Abschluss findet am Sonntag um 17 Uhr noch einmal eine öffentliche Ausstellungsführung statt.

Emil Schumacher zählt zu den großen deutschen Malern der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine expressive Malerei machte den aus Hagen/Westfalen stammenden Künstler zu einem Star des Informel. Seine kraftvoll-gestischen Bilder waren auf der documenta und den großen Biennalen ebenso zu sehen wie bei Ausstellungen auf der ganzen Welt und wurden vielfach ausgezeichnet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg zu Ende wurde Emil Schumacher Teil des Aufbruchs der Kunst nach 1945. Nachdem 1951 die ersten ungegenständlichen Bilder entstanden waren, fand seine Malerei bald auch international Beachtung. Ausstellungen in Italien und den Vereinigten Staaten zeigen dies ebenso wie die wiederholten Teilnahmen an der documenta in Kassel und den Biennalen in Venedig und S͠ao Paulo. In den 1980er-Jahren folgte die Rückkehr zur Gegenständlichkeit in seiner Malerei, aus der im Spätwerk eine Reihe der wohl beeindruckendsten Gemälde hervorgingen. Gänzlich vom Gegenstand abgewandt hatte sich der Maler jedoch auch in seinen früheren Schaffensphasen nie. Immer wieder finden sich in seinen Bildern Tierfigurationen, bevorzugt Pferde und Vögel, wenn auch oft nur schemenhaft. Ebenso die Motive von Rad, Bogen und Kreis, die das Werk durchziehen. Häuser und Bäume stehen in einer abstrakten Farblandschaft – angedeutet mit einigen wenigen Linien oder Pinselstrichen, die Himmel und Erde, Horizont oder Meer, Nähe und Weite erahnen lassen.

Als Emil Schumacher 1999 im Alter von 87 Jahren starb, hinterließ er ein reiches Lebenswerk. Seine Heimatstadt widmete ihrem großen Sohn ein eigenes Museum. Die in Zusammenarbeit mit dem Emil Schumacher Museum in Hagen entstandene Ausstellung in Ochsenhausen zeigt einen umfangreichen Ausschnitt aus seinem Schaffen. Der zeitliche Bogen spannt sich von frühen Zeichnungen aus den 1950er-Jahren bis zum letzten großen graphischen Werk, dem im Todesjahr entstandenen Künstlerbuch Genesis, einer Huldigung des Malers an die Schöpfung.