Ausstellung geht am Sonntag zu Ende

In der städtischen Galerie im Fruchtkasten des Klosters Ochsenhausen endet am Sonntag, 1. Mai, die Ausstellung mit Werken von Barbara Ehrmann und Waltraud Späth. Zum Abschluss bieten die beiden Künstlerinnen noch einmal eine Führung durch die Ausstellung an. Diese findet am Sonntag um 15 Uhr statt. Barbara Ehrmann und Waltraud Späth erläutern dabei ihre Arbeiten. Die Führung ist öffentlich, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Die Doppelausstellung mit den beiden Künstlerinnen aus Oberschwaben und vom Bodensee ist in Ochsenhausen seit dem 6. März zu sehen. Barbara Ehrmann und Waltraud Späth haben dabei mit Zeichnungen, Collagen, Videoarbeiten und Skulpturen einen Querschnitt ihres aktuellen Schaffens gezeigt. Beide Künstlerinnen kennen sich bereits seit 1982, als sie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart gemeinsam das Grundstudium in der Bildhauerklasse bei Professor Karl-Henning Seemann absolvierten.

Während Waltraud Späth seit ihrem Studium konsequent den klassisch bildhauerischen Weg verfolgt, hat die in Ravensburg geborene und lebende Barbara Ehrmann ihren künstlerischen Schwerpunkt in der Zeichnung und in vielgestaltigen Bildschöpfungen auf Papier und Leinwand gefunden. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Wachs. Seit Jahren entwickelt die Künstlerin den Einsatz dieses faszinierenden Materials weiter und ist mit ihren Wachsbildern weit über die Region hinaus bekannt geworden.

Waltraud Späth aus Friedrichshafen schafft Skulpturen und Plastiken in spannenden, gegensätzlichen Materialkombinationen. Neben Holz arbeitet sie seit einigen Jahren zusätzlich mit Beton und Stahl. Die weichen und rauen Oberflächen des Holzes prallen dabei jäh auf die kühle Glätte des Stahls, offene Naturstrukturen treffen auf die hermetische Geschlossenheit des Betons.

Die große Sommerausstellung im Fruchtkasten wird dann am 3. Juli eröffnet. Sie widmet sich bis zum 9. Oktober dem Schaffen von Hermann Hesse. Bereits im Jahr 2003 wurde in Ochsenhausen Hermann Hesse als Maler vorgestellt. Der berühmte Literaturnobelpreisträger hat die Schönheit seiner Schweizer Wahlheimat im Tessin in Hunderten von Aquarellen festgehalten.

Neu entdeckte Hesse-Werke

In diesem Jahr werden im Fruchtkasten nun Bilder ausgestellt, die im Nachlass neu entdeckt wurden und die erstmals öffentlich zu sehen sind. Ergänzt wird die Ausstellung durch Fotos des jüngsten Sohnes Martin Hesse, der seinen Vater als Berufsfotograf viele Jahre mit der Kamera begleitet hat.

Die aktuelle Ausstellung im Fruchtkasten ist am heutigen Freitag noch von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie am Samstag und am Sonntag durchgehend von 10 bis 17 Uhr zu sehen.