Ausschuss berät über Bauanträge

Der Ausschuss für Umwelt und Technik des Ochsenhauser Gemeinderats trifft sich am Dienstag, 19. Mai, um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zu einer öffentlichen Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen 16 Bausachen, darunter der Neubau eines Norma-Marktes in Untere Wiesen 2 und der Neubau eines Hotels in der Memminger Straße. Aufgrund der Corona-Pandemie bittet die Stadtverwaltung Zuhörer um vorherige Anmeldung unter Angabe des vollständigen Namens, der Anschrift und einer Telefonnummer. Die Anmeldungen müssen bis spätestens Montag, 18. Mai, 10 Uhr, bei der Stadtverwaltung vorliegen. Die maximale Besucherzahl legt die Stadtverwaltung auf sechs Personen fest. Sollten mehr als sechs Anmeldungen eingehen, entscheidet das Los. Bei der Sitzung wird am Eingang die Anmeldung kontrolliert und dokumentiert. Die Dokumentation wird vier Wochen lang aufbewahrt und anschließend vernichtet. Auf Verlangen wird sie dem Gesundheitsamt ausgehändigt.

Anmeldungen für die Sitzung sind möglich per E-Mail an bezet@ochsenhausen.de