Ausschuss befasst sich mit Haushalt 2021

Eine Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik des Ochsenhauser Gemeinderats findet am Mittwoch, 20. Januar, um 17 Uhr in der Kapfhalle Ochsenhausen statt. Hauptthema der Sitzung ist die Vorberatung des Haushalts 2021. Besucher müssen sich bis Dienstag, 19. Januar, 12 Uhr, schriftlich oder per E-Mail (kramer@ochsenhausen.de) bei der Stadtverwaltung anmelden