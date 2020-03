Ausflug zum „Zuckergässle“

Die Gruppe Spurwechsel Ochsenhausen bietet am 24. März einen Ausflug zum „Langenenslinger Zuckergässle“ an. Laut Ankündigung können die Teilnehmer dort im Zuckerbäckermuseum erleben, wie Bäckermeister Wolfram Stehle mit einer Technik wie vor 150 Jahren Himbeerbonbons, „Kräuterzickerle“ und Zuckerhasen herstellt. Die auf fast 200 Grad Celsius erhitzte Masse wird in Alu-Formen in Form von Osterhasen, Flugzeugen, Schiffen, Autos und das Ulmer Münster gefüllt. Die so hergestellten Süßigkeiten können nach Abschluss der Führung probiert werden. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Abfahrt ist am 24. März um 12.30 Uhr am Sportheim Ochsenhausen. Die Rückfahrt ist für 18 Uhr geplant. Der Ausflug kostet pro Teilnehmer 21 Euro inklusive Verpflegung und Eintritt. Anmeldungen sind notwendig.