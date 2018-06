Der Gesprächskreis für pflegende Angehörige Ochsenhausen fährt am Dienstag, 3. Juli, nach Rot an der Rot. Wie die Organisatoren mitteilen, ist die Abfahrt in Fahrgemeinschaften um 13.30 Uhr am Katholischen Gemeindehaus, Jahnstraße 6 in Ochsenhausen geplant. In Rot erhält die Gruppe dann ab 14 Uhr eine fachkundige Führung durch die Klosteranlage, insbesondere durch die Kirche St. Verena. Im Anschluss an die etwa 1,5 stündige Führung besteht im nahegelegenen Seniorenzentrum noch die Gelegenheit für die Teilnehmer, bei Kaffee und Kuchen gemütlich zusammenzusitzen und ins Gespräch zu kommen. Die Rückkehr in Ochsenhausen ist etwa gegen 17 Uhr vorgesehen.

Wer teilnehmen möchte, sollte sich vorab bis Mittwoch, 27. Juni, anmelden bei den Fachdiensten Hilfen im Alter von Caritas und Diakonie unter der Telefonnummer 0174/5836736 oder per Mail unter richter@diakonie-biberach.de. Einklappen Ausklappen