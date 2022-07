Ausflug des VdK Ortsverband Ochsenhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach 2019 konnte der VdK Ortsverband Ochsenhausen seinen Ausflug wieder durchführen. Die Vorstandschaft hatte sich den Bodensee als Reiseziel ausgesucht und vorbereitetet. Erste Anlaufstelle war bei strahlendem Sonnenschein die Bodensee Wasserversorgung in Sipplingen. Vor der Führung stärkten sich alle Reisenden mit einem reichhaltigen 2. Frühstück. Bei der Führung in der Wasserversorgung erfuhren die Reisenden, dass vier Millionen Menschen Bodenseewasser beziehen und das Wasser über ein Leitungsnetz von 1700 km an die Verbraucher verteilt wird, die zum Teil über 200 km von der Wasserversorgung wohnen. In 60 Meter Tiefe wird das Wasser dem Bodensee bei fünf Grad entnommen. Das Rohwasser hätte bereits Trinkwasserqualität. Aber um das Wichtigste Lebensmittel zu bestem Trinkwasser zu machen, wird es in drei naturnahen Aufbereitungsschritten behandelt. Diese Behandlung des Wassers wurde den Reisenden genau erklärt und in den riesigen Becken gezeigt. Der Vorsitzende bedankte sich für die kostenlose Führung bei dem Personal der Wasserversorgung. Es ging weiter an die Uferpromenade von Überlingen. Die meisten nutzten die Zeit, um die längste Uferpromenade des Bodensees zu erkunden. Die letzte Station war das Auto-und Traktormuseum Uhldingen-Mühlhofen. Autos, Motorräder und Traktoren, Alltagsgefährte und Meilensteine der Automobilgeschichte. 350 verschiedene Fahrzeuge konnten die Reisenden hier sehen bei der angeboten Führung vom Museum. Beim abschließenden Abendessen im angrenzenden Restaurant konnten sich die Reisenden über das Gesehene austauschen. Danach machte man sich auf den Nachhauseweg.