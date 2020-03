Aus Oelmaier Industrieelektronik wird jetzt Handtmann

Ende 2018 hat die Handtmann Unternehmensgruppe die Firma Oelmaier Industrieelektronik mit Sitz in Ochsenhausen gekauft. Nun ist die Integration soweit fortgeschritten, dass sich auch der Firmenname ändert. Am 10. März wurde die Ochsenhauser Firma in „Handtmann E-Solutions GmbH & Co. KG“ umbenannt und als sechster Geschäftsbereich in die Handtmann Unternehmensgruppe eingegliedert. Mit dem neuen Geschäftsbereich erschließt sich Handtmann wichtige Zukunftstechnologien. Denn bereits seit 1990 ist Oelmaier im Bereich Leistungselektronik tätig.

In diesem Bereich der Elektrotechnik werden elektrische Ströme mit Hilfe von elektronischen Bauteilen und Programmen umgeformt. Diese Steuerungen sind eine zentrale Komponente für Elektro- und Hybridfahrzeuge. „Handtmann hat sich mit seinem Geschäftsbereich Leichtmetallguss in den vergangenen Jahrzehnten als Partner der Automobilindustrie etabliert. Diese Partnerschaften wollen wir auch im Bereich Elektromobilität weiterführen und ausbauen. Das Wissen, die Erfahrung und die Produktionsmöglichkeiten der ehemaligen Oelmaier Industrieelektronik bieten dafür eine ausgezeichnete Basis“, erklärt Firmenchef Thomas Handtmann. In den kommenden Monaten wolle sich Handtmann im neuen Geschäftsbereich Ochsenhausen auf drei Themenfelder konzentrieren: Zunächst ist geplant, weiterhin Teile für Leistungselektronik zu entwickeln und zu fertigen. Außerdem will Handtmann E-Solutions eine eigene Familie von Schweißgeräten auf den Markt bringen. Zudem soll der Ausbau der E-Mobilität vorangetrieben werden, insbesondere die Montage von Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge. Für die Mitarbeiter und die Kunden der neuen Handtmann E-Solutions hat die Umbenennung keine nennenswerten Auswirkungen. „Die Stimmung in der Belegschaft ist positiv. Wir sind alle optimistisch, dass uns die Zugehörigkeit zur Handtmann Unternehmensgruppe gute Zukunftsaussichten bietet“, erklärt Klaus Haas, Prokurist bei Handtmann E-Solutions, vormals Oelmaier Industrieelektronik.