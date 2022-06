Auftakt zum Orgelsommer mit einem Bogen über 400 Jahre Orgelmusik

Das erste Konzert des Ochsenhauser Orgelsommers 2022 findet am Mittwoch, 6. Juli, 19 Uhr in der Basilika St. Georg das erste Konzert des Ochsenhausener Orgelsommer 2022 statt. Dekanatskirchenmusiker Thomas Fischer spannt einen stilistischen Bogen über 400 Jahre Orgelmusik. Eröffnet wird das Konzert mit Samuel Scheidts Variationen über das niederländische Volkslied „Ach du feiner Reiter“. Dieses Werk erklingt mit den schnarrenden und obertönigen Zungenregistern der bald 300-jährigen Gabler-Orgel besonders farbig. Aus der Epoche des Hochbarock erklingt von Johann Sebastian Bach die große Passacaglia c-moll und die Ciacona in D von Johann Pachelbel. In diesen Variationen kommen die zahlreichen Flöten- und Streicherstimmen des Instrumentes wunderschön zur Geltung. Den Abschluss bilden zwei Tangos des 1942 geborenen Schweizer Komponisten Guy Bovet. Als kreativ Schaffender kam er auf die Idee, für jede Kirchentonart einen Tango zu schreiben. Vorlagen dazu waren ihm die iberische Zupf- und Tastenmusik sowie Anekdoten über kirchliche Personen. Es herrscht freie Platzwahl, der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Finanzierung des Orgelsommers wird gebeten.