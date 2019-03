In der Tischtennis-Bundesliga beginnt die meisterschaftsentscheidende Saisonphase: Im ersten Spiel des Play-off-Halbfinals empfangen die TTF Liebherr Ochsenhausen am Samstag, 23. März, 19 Uhr, in der JVG-Halle in Ehingen den TTC Schwalbe Bergneustadt. Im anderen Halbfinale treffen am Sonntag Borussia Düsseldorf und der 1. FC Saarbrücken aufeinander.

Monate hat es gedauert, um sich in die entsprechende Position zu bringen. Die TTF, die im Januar schon Pokalsieger wurden, haben sich in der Punktrunde die beste Position erobert. Zumindest auf dem Papier. Ob es ein Vorteil ist, zunächst gegen den Tabellenvierten der Liga um den Einzug ins Finale zu spielen, wird sich weisen.

Zehnmal in Serie hatten die TTF die Sporthalle des Ehinger Johann-Vanotti-Gymnasiums als Sieger verlassen, doch ausgerechnet im letzten Spiel der Punkterunde am vergangenen Sonntag war Sand im Getriebe. Mit 2:0 schon auf der Siegerstraße gegen Fulda-Maberzell, geriet der TTF-Motor ins Stottern; der Gastgeber gewann keinen Satz mehr und verlor mit 2:3. Eine unnötige Niederlage, doch weil auch Düsseldorf verlor, blieb Ochsenhausen auf Tabellenrang eins.

Am Samstag gegen die Bergneustädter Schwalben mit dem überragenden Spitzenspieler Benedikt Duda werden die TTF mit einer anderen Spannung und entschlossener zu Werke gehen – und das ist auch nötig in einem solchen Spiel. Wer einen Sieg vorlegt, geht mit einem Vorteil in die zweite von maximal drei Begegnungen. Sollte die Serie nicht schon nach zwei Spielen entschieden sein, kommt es am 14. April vor heimischer Kulisse zum Entscheidungsspiel.

Ein Sieg, eine Niederlage

Dass die Aufgabe für Ochsenhausen gegen Bergneustadt nicht einfach wird, verrät der Blick auf die Liga-Spiele. Ende September siegten die TTF in Ehingen mit 3:1; Stefan Fegerl und Hugo Calderano hatten Duda geschlagen, Calderano dann aber gegen Paul Drinkhall verloren. Im zweiten Duell am 20. Januar in Bergneustadt zogen die Ochsenhauser den Kürzeren. Beim 2:3 kam Jang Woojin zum Einsatz und besiegte Duda sowie Drinkhall, doch keiner der anderen TTF-Spieler steuerte Zählbares bei. Fegerl zog gegen Duda den Kürzeren und Simon Gauzy unterlag dem Spanier Alvaro Robles, lange Zeit Mitglied der Ochsenhauser Trainingsgruppe, knapp in fünf Sätzen. Im abschließenden Doppel hatten Drinkhall/Robles gegen Fegerl/Dyjas mit 3:2 die Nase vorn.

Die Doppelstärke der Schwalben (Bilanz: 8:1) ist ein großer Vorteil – gerade das Duo Robles/Drinkhall harmoniert prächtig. Die TTF sollten versuchen, ein Doppel zu vermeiden und die Begegnung mit 3:1 oder 3:0 zu gewinnen. Auch Ochsenhausen verfügt über mehrere gute Doppel-Formationen, aber Bergneustadt war da bisher einen Tick erfolgreicher.

Die TTF sind aufgrund des Saisonverlaufs der Favorit, doch die Schwalben, die erstmals in der Vereinsgeschichte die Play-offs erreicht haben, können ohne großen Druck spielen. Mit Drucksituationen sind die TTF in dieser Saison schon einmal klargekommen, beim Pokalfinale in Ulm – auch da war Ochsenhausen favorisiert und gewann den Titel. Die Ochsenhauser haben in Neu-Ulm erlebt, in einer großen Arena vor einer großen Kulisse einen Titel zu erringen – und wollen nun nachlegen und ins Play-off-Finale am 25. Mai in der Frankfurter Fraport Arena einziehen.

Doch dazu muss Bergneustadt ausgeschaltet werden. Die TTF sind heiß auf den Sieg und hoffen auf viele Fans, die ihnen am Samstag den Rücken stärken. Ochsenhausen hofft, dass das Publikum in Ehingen hinter ihnen steht und die JVG-Halle zum Hexenkessel wird. Cheftrainer Dmitrij Mazunov fiebert dem ersten Halbfinalduell mit Bergneustadt entgegen. „Nach der überragenden regulären Saison geht es jetzt fast von Null los. Aber wir sind entschlossen, den Weg weiterzugehen, und wollen unbedingt nach Frankfurt. Dafür müssen wir Bergneustadt schlagen und wollen am Samstag in unserer Halle den ersten Schritt gehen.“