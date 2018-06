Aufsteiger Ochsenhausen steht unter Druck

Noch ist kein Spieltag in der Landesliga Staffel vier gespielt worden, ohne dass ein Derby auf dem Programm stand. Heute Nachmittag ab 15.30 Uhr haben der SV Ochsenhausen und der SV Birkenhard im Fürstenwaldstadion das Vergnügen. Der Aufsteiger aus Ochsenhausen ist bislang sieglos geblieben und steht schon unter Druck.

Das weiß auch Assistenztrainer Erich Kraus, der den kurzurlaubenden Zoran Golubovic an der Seitenlinie vertritt: „Wir sind Tabellenletzter und das wollen wir nicht bleiben. Das ist natürlich keine angenehme Situation.“ In allen Spielen hatte der SVO auch seine Chancen, hat sie aber nicht gemacht. Das müsse sich ändern, man müsse endlich mal in Führung gehen, beschreibt Kraus seine Wunschvorstellung. Daran soll gearbeitet werden. Mit Patrick Hartmann und Dardan Morina werden vermutlich zwei Spitzen bei den Rottumstädtern auflaufen. Ein Sturmduo, das bislang noch zu selten getroffen hat. Von einem guten Sturmduo lebt auch der SV Birkenhard. Unter anderem. Daniel Binder und Simon Macht haben technisch, läuferisch und taktisch ihre Qualitäten, hatten aber gegen Laupheim am vergangenen Mittwoch auch ihre Probleme, sich entscheidend durchzusetzen.

Fehlen wird definitiv der gesperrte Jochen Hauler, der gegen die Olympia schon seine zweite rote Karte in dieser Saison gesehen hat. Auch Arne Breuer ist nicht dabei, der gestern seiner Schwester bei den Paralympics die Daumen gedrückt hat. Ob Jonas Guggenmoser auflaufen kann, ist noch unsicher. Der Birkenharder Abwehrchef musste gegen Laupheim wegen einer Verletzung vorzeitig vom Platz. „Das wird sehr kurzfristig entschieden“, hofft Birkenhards Trainer Jörg Leicht noch auf einen Einsatz seiner Nummer fünf.

Nach der Niederlage gegen Laupheim – gegen das man verlieren könne – müsse man sich in Ochsenhausen mindestens einen Punkt zurückholen, hat der Trainer klare Zielvorgaben. „Ein Dreier wäre natürlich noch besser. Dann hätten wir wieder mehr Luft nach unten“, hat Leicht immer die Abstiegszone im Blick. Gegen Laupheim – und das lag wohl vor allem am Gegner – konnte der SVB nicht sein gewohntes Spiel durchsetzen, stand phasenweise zu tief und lud zu Chancen ein. „Das werden wir gegen Ochsenhausen besser machen, wir werden sicher auch wieder etwas offensiver agieren“, will Leicht mehr Initiative seiner Mannschaft sehen.

So gesehen dürften die Zuschauer ein offenes Spiel erleben, auch wenn Kraus dann noch verrät, dass die Null stehen solle. Auch wenn ein Punkt für Ochsenhausen in einem Heimspiel wohl zu wenig wäre, um unten rauszukommen. Das ist allen klar in Ochsenhausen – auch Erich Kraus.