Aufsteiger Eberhardzell schließt zu Ochsenhausen auf

Spitzenreiter Ochsenhausen musste im Spitzenspiel gegen die TSG Achstetten eine nicht einkalkulierte Heimniederlage einstecken. Aufsteiger Eberhardzell und Olympia Laupheim II konnten durch ihre Auswärtssieg zu den Rottumstädtern aufschließen. Schlusslicht Berkheim wartet weiterhin auf seinen ersten Saisonsieg.

TSG Maselheim-Sulmingen – SV Eberhardzell 1:2 (1:1). 250 Zuschauer sahen eine gute Bezirksligapartie, in der die starken Gäste nicht unverdient als Sieger vom Platz gingen. Martin Kuhl brachte die kampfstarken Gastgeber in der 24. Minute mit einem sehenswerten Freistoß aus gut 40 Metern in Führung. Die spiel-und laufstarken Gäste übernahmen danach die Initiative und kamen folgerichtig in der 35. Minute durch Jochen Maucher zum Ausgleich. Auch nach dem Wechsel bestimmten die Eberhardzeller das Tempo und kamen wiederum durch Jochen Maucher in der 60. Minute zum Führungstreffer. Die nie aufsteckenden Gastgeber setzten in der Schlussphase alles auf eine Karte, der durchaus mögliche Ausgleichstreffer wollte aber nicht mehr fallen.

TSV Rot a.d. Rot – FC Mittelbiberach 1:0 (1:0) In einer über weite Strecken mäßigen Bezirksligapartie kamen die Platzherren zu einem verdienten Sieg. In der 3. Minute verpasste Paul Knauz noch knapp die Führung, als er eine gute Flanke von Benjamin Grießer nicht verwerten konnte. Besser machte es Heiko Friedrich eine Minute später, als er die frühe Roter Führung auf Vorarbeit von Benjamin Friedrich erzielen konnte. In der 17. Minute hatten die Einheimischen Glück, als die Gäste per Freistoß nur den Pfosten trafen. Kurz vor der Halbzeit hielt der Gästetorwart einen Elfmeter und somit die Partie offen. Nach dem Wechsel flachte die Begegnung aber zusehends ab und brachte kaum noch Höhepunkte für die Zuschauer.

BSC Berkheim – FV Olympia Laupheim II (0:1) Der BSC wartet auch nach dem 7. Spieltag auf seinen ersten Saisonsieg. Gegen die favorisierte Olympia konnten die Gastgeber die Partie jederzeit offen gestalten, mussten am Ende aber wieder als Verlierer vom Platz. Die bis dahin beste Möglichkeit des Spiels hatten die Gastgeber in der 30. Minute, als ein Alleingang nicht zum Erfolg führte. Die Gäste drehten nach dem Wechsel auf und scheiterten zunächst am Pfosten. Das Tor des Tages erzielte Gästespielmacher Daniel Schick, der einen Querpass verwerten konnte. Trotz aller Bemühungen der Platzherren blieb es beim knappen Gästesieg.

SV Ochsenhausen – TSG Achstetten 1:3 Der Gastgeber verlor unerwartet, aber verdient. Von Anfang an spielte der SVO konzentriert und überlegen, im Sturm aber letztlich drucklos. Das 1:0 fiel in der 32. Minute glücklich, als ein als Flanke gedachter Ball von Andreas Ludwig immer länger wurde und sich unhaltbar ins Toreck senkte. Danach wurde Ochsenhausen schwächer, gab schon vor der Halbzeit die Spielüberlegenheit ab. Lediglich ein schöner Konter über Andreas Kaiser in der 44. Minute brachte für den SVO noch einen Pfostenschuss, wiederum durch Andreas Ludwig. Nach der Pause dominierte der Gast immer stärker und dem SVO blieben nur wenige Konterchancen, die aber vergeben wurden. Michael Marquardt gelang in der 70. Minute der längst fällige Ausgleich für die TSG. Zwei schöne Einzelleistungen von Daniel Krug in der 82. und 84. Minute ergaben letztlich den Endstand, begünstigt durch jeweils dilettantisches Ochsenhauser Abwehrverhalten.

SF Schwendi – VfB Gutenzell 1:2 (0:0) Die Gastgeber mussten eine mehr als unglückliche Niederlage einstecken. Während der gesamten Spielzeit diktierten die Sportfreunde das Geschehen auf dem Platz, vergaben aber eine Vielzahl klarster Einschussmöglichkeiten. Felix Koch brache die Einheimischen in der 48. Minute in Führung. Den fast postwendenden Ausgleich für die Gäste erzielte Yannick Schraivogel in der 51. Minute. In der Schlussphase hatten die Platzherren mehrere Großchancen, die aber nicht genutzt wurden. Marcel Übelhör stellte mit seinem Treffer in der 91. Minute den glücklichen Gästesieg sicher.

SV Sulmetingen – Türk Spor Biberach 2:3 (0:2) Der SV Sulmetingen musste eine unglückliche Heimniederlage einstecken. Die Gäste aus der Kreisstadt gingen mit ihrem ersten erfolgsversprechenden Angriff in der 4. Minute durch Eugen Bangert in Führung. In der Folgezeit konnten die Platzherren die Gäste kaum in Verlegenheit bringen und mussten noch vor der Halbzeit in der 42. Minute durch Routinier Kerem Cerit das 0:2 hinnehmen. Nach dem Wechsel kamen die Einheimischen wie ausgewechselt aus der Kabine und durch Mario Deiber in der 48. Minute zum Anschlusstreffer. Torjäger Simon Hartmann scheiterte in der 50. Minute zunächst noch an der Querlatte, schaffte aber 3 Minuten später den umjubelten Ausgleich. Nach einer Rangelei sahen Marcel Karremann (SVS) und Siegfried Lapin (Türk Spor) die rote Karte. Die Gäste kamen mit 10 Mann besser zurecht als der SVS und erzielten durch Markus Maichle in der 63. Minute den spielentscheidenden Treffer.

TSV Wain – SV Dettingen 0:2 (0:0) Die Gastgeber hatten in der 15. Minute ihre beste Möglichkeit des gesamten Spiels, als Hannes Schlenk freistehend vor dem Gästetorhüter das Leder über die Querlatte jagte. Im Anschluss hatten die Gäste mehr Ballkontakte, taten sich aber gegen eine gut stehende Wainer Abwehr schwer im Abschluss. Felix Buck verpasste kurz vor der Halbzeit die Gästeführung. David Hartmann gelang in der 51. Minute nach schönem Spielzug die Gästeführung. Wiederum D. Hartmann erzielte 20 Minuten vor Spielende den 2. Gästetreffer. Die Heimelf ließ in der Schlussphase die nötige Gegenwehr und ein Aufbäumen gegen die Niederlage vermissen. Die Illertäler kamen nach 3 Niederlagen in Folge zu einem verdienten Sieg beim Aufsteiger. (ki)