Auf den Gleisen der Öchsle-Bahn

Die „Landeschau Baden-Württemberg“ sendet am Freitag, 14. August, 18.45 Uhr, im SWR-Fernsehen einen Beitrag aus Ochsenhausen. Familie Lauer aus Nufringen (Landkreis Böblingen) begibt sich auf ihrer „Landesschau Wohnmobiltour – Familienurlaub in Oberschwaben“ auf die schmalen Spuren der Öchsle-Bahn. Zusätzlich zur nostalgischen Eisenbahnromantik gibt es auch die nächste Herausforderung: Am Bahnhof werden Mutter Petra, Vater Alfred und die beiden Kinder Florian und Anna vom Geschäftsführer der Öchsle-Bahn, Andreas Albinger, empfangen. Er erklärt ihnen die Aufgabe, bei der Muskelkraft gefragt ist: Auf einer festgelegten Strecke muss die Familie in Zweierteams gegeneinander um die Wette fahren – und zwar mit einer Handhebeldraisine.