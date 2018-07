Auch Gauzy scheidet in Australien früh aus

Ein „gebrauchtes“ Turnier sind die Australian Open für die Spieler des Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen gewesen. Alle vier angereisten TTF-Profis mussten im Einzel frühzeitig die Segel streichen. Zuletzt erwischte es Simon Gauzy bei dem Platinum-Turnier der World Tour des Weltverbands ITTF in Geelong.

Alle vier TTF-Profis wirkten nicht frisch, obwohl sie gerade am Anfang einer neuen Saison stehen. Jang Woojin, wenige Tage zuvor noch Koreas neuer Nationalheld, und Jakub Dyjas überstanden die Qualifikation nicht (SZ berichtete), während die gesetzten Hugo Calderano (3:4 gegen den Japaner Yuya Oshima) und Simon Gauzy (2:4 gegen den Inder Kamal Sharath Achanta) in der ersten Hauptrunde ausschieden.

Wenig berauschend war auch der Auftritt von Calderano und Gauzy im gemeinsamen Doppel. Gegen das deutsche Duo Walther/Franziska musste das TTF-Duo im Achtelfinale ein glattes 0:3 quittieren. Besser lief es im Doppel für Jang Woojin. Der 23-jährige Koreaner erreichte mit Partner Lim Jonghoon das Halbfinale und beide verloren dort gegen die Japaner Morizono/Oshima, amtierende Nummer eins der Doppel-Weltrangliste, mit 10:12 im Entscheidungssatz. Dies bedeutete am Ende Bronze für Woojin/Jonghoon.

Drei Wochen vor dem Bundesliga-Saisonauftakt gegen den ASV Grünwettersbach merkten alle Spieler, dass sie noch längst nicht in Bestform sind und noch eine Menge tun müssen, um am 19. August das erste Ligaspiel siegreich zu absolvieren. Cheftrainer Dmitri Mazunov hat die Auftritte seiner Spieler in Australien genau verfolgt und weiß, dass er noch eine Menge Arbeit vor sich hat, um mit den TTF erfolgreich in die Saison 2018/19 zu starten.