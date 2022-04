Auch dieses Jahr gibt es wieder Mangos aus Burkina Faso

Der Förderverein Piela-Bilanga Ochsenhausen e.V. organisiert auch dieses Jahr wieder die Mangos aus dem Südwesten von Burkina Faso. Die Früchte werden voraussichtlich zu Ende der ersten Maiwoche in und um Ochsenhausen/Biberach erhältlich sein, so wie dies in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Es empfiehlt sich laut dem Förderverein, rechtzeitig in den bekannten Welt- und Bioläden nachzufragen und zu reservieren.

Die Erfahrung zeige, dass auf dem Weg aus dem Anbaugebiet im Süden des westafrikanischen Landes bis nach Oberschwaben viele Unabwägbarkeiten und Risiken lauern. Daher ist laut den Verantwortlichen die Nennung eines ganz konkreten Datums im Moment nicht machbar. „Die Mangos sind da, wenn sie da sind. Wir empfehlen Flexibilität und Gelassenheit und bitten um Verständnis“.

Auf der Web-Seite des Fördervereins Piela-Bilanga www.piela.de sind die Verkaufsstellen ersichtlich und immer der aktuelle Stand zu erfahren. Im Illertal können Interessierte unter Telefon 07354 18 88 oder per Mail unter altvater@piela.de bei Werner Altvater nachfragen. Weitere Informationen gibt es unter mangos@piela.de oder unter 7352 85 09.