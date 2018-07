ATO tritt bei Theaterfestival auf

Freilichttheater vor historischer Klosterkulisse kann das Amateurtheater Ochsenhausen in diesem Jahr zwar nicht anbieten, zu einer besonderen Open-Air-Veranstaltung lädt der Verein alle Theaterfreunde jedoch trotzdem ein. Beim Theaterfestival „Theater auf dem Berg“, das die Berg-Brauerei veranstaltet, wird das ATO am Donnerstag, 19. Juli, um 20 Uhr in Ehingen-Berg einen Schwäbischen Duranand präsentieren. Spielbühne ist der historische Burghof, zur Aufführung kommen schwäbische Sketche, Gedichte und Lieder – quasi ein „bescht of“ der vergangenen 20 Jahre.

Bei dem Theaterfestival treten drei Wochen lang neun verschiedene, teils renommierte Theatergruppen auf und präsentieren „open air“ ihre unterschiedlichsten Produktionen. Das ATO ist nach eigenen Angaben sehr stolz darauf, Teil dieser Veranstaltung sein zu dürfen und verspricht in toller, spezieller Atmosphäre einen unterhaltsamen Theaterabend.

Einlass und Bewirtung ist ab 19 Uhr. Karten können im Vorverkauf in der Berg-Brauerei-Wirtschaft, Telefon 07391/771733, bestellt werden oder über das Ticketportal Reservix. Der Eintritt beträgt sieben Euro und wird vom ATO einem sozialen Zweck zugeführt. Falls am Aufführungstermin das Wetter nicht mitspielt, wird die Veranstaltung auf Montag, 23. Juli, verlegt.