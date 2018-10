ATO-Kammertheater bringt Sozialdrama auf die Bühe

Dr Vorverkauf für das neue Kammertheater des Amateurtheaters Ochsenhausen (ATO) startet am kommenden Samstag, 6. Oktober. An sieben Abenden wird im Schrannensaal das Sozialdrama „Der Inspektor“ des englischen Autors John Boynton Priestley zur Aufführung kommen. Regie führt Jan Sandel aus Biberach, Boris Kappler übernimmt die Produktionsleitung. Premiere feiert das Stück am Freitag, 26.Oktober, um 20 Uhr im Schrannensaal der Jugendmusikschule (Bahnhofstraße 22).

John Boynton Priestley (1894–1984) war ein englischer Schriftsteller, Journalist und Literaturkritiker. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er als BBC Kommentator und erlangte so eine gewisse Berühmtheit. „Der Inspektor“ gehört zu seinen bekanntesten Werken und spielt, obwohl 1942 verfasst, 1912 in einer fiktiven Kleinstadt namens Brumley. Familie Birling ist zusammengekommen, um die bevorstehende Hochzeit der Tochter Sheila (Lisa Hutzel) mit Gerald (Fabian Kappler), dem Sohn eines befreundeten Fabrikanten zu feiern.

Mitten in der Rede Arthur Birlings (Boris Kappler) klopft es plötzlich an der Tür und ein Inspektor (Manfred Licht) kommt. Dieser konfrontiert die Anwesenden mit dem Selbstmord eines scheinbar unbekannten Mädchens. Für alle ist klar, dass keiner von ihnen für das Schicksal dieses Mädchens verantwortlich ist – der Inspektor zieht jedoch ungerührt die Schlinge immer enger zusammen. Weitere Rollen in diesem Kostümstück übernehmen Heidi Albinger-Seel, Christian Ruess und Viktor Laube.