Arzt-Patienten-Forum bietet Hilfe bei Depressionen

Welche Prävention und Therapie gibt es bei Depressionen? Diese und andere Fragen beantworten Fachärzte beim Arzt-Patienten-Forum am Mittwoch, 16.November, von 19 bis 21 Uhr im Musiksaal des Gymnasiums Ochsenhausen. Veranstalter ist das Bildungswerk Ochsenhausen in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW), heißt es in einer Mitteilung.

Depressionen sind eine ernsthafte, in manchen Fällen auch lebensgefährliche Krankheit. Die Betroffenen brauchen in jedem Fall professionelle Hilfe. Die Erkrankung muss zunächst von einem erfahrenen Arzt erkannt und dann ärztlich oder psychotherapeutisch behandelt werden. Anders als bei einem Beinbruch lässt sich eine Depression im Allgemeinen nicht auf eine einzelne Ursache zurückführen. Meist sind verschiedene Faktoren beteiligt, die erst im Zusammenspiel eine Depression entstehen lassen. Für den Erkrankten ist bei der Behandlung vor allem eins wichtig: Eine Depression kann, auch im Alter, vom Arzt vielfach mit großem Erfolg behandelt werden. Dabei kommen im Wesentlichen zwei Behandlungsformen zum Einsatz: die Therapie mit Arzneimitteln und die Psychotherapie.

Die Referenten sind Dr. Anton Schlegel, Facharzt für Allgemeinmedizin, Ochsenhausen, und Dr. Andreas Thalhammer, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Biberach. Sie informieren, wie Depressionen aus hausärztlicher und fachärztlicher Sicht erkannt und behandelt werden können und an wen sich ratsuchende Betroffene mit ihren Problemen wenden können. Der Eintritt zum Vortrag kostet drei Euro. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, den Referenten Fragen zu stellen. Anmeldung unter Telefon 07352/202 893 oder www.bildungswerk-ochsenhausen.de.