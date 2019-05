Argentinischer Bischof kommt nach Ochsenhausen

Bischof Vicente Bokalic Iglic CM aus Santiago del Estero (Argentinien), Partnerdiözese von Rottenburg-Stuttgart, ist in Ochsenhausen zu Gast. Nach dem Ad-limina-Besuch in Rom macht Bischof Vicente einen Besuch bei Dekan Sigmund F. J. Schänzle, der elf Jahre in der Partnerdiözese gearbeitet hat.

Bereits am Blutfreitag wird Bischof Bokalic mit Bischof Bode und Bischof Fürst den Festgottesdienst in der Weingartener Basilika konzelebrieren. Am Sonntag, 2. Juni, 10 Uhr, feiert er den Gemeindegottesdienst in der Klosterkirche als Pontifikalamt.

Auch dem Wallfahrtsgottesdienst am 1. Juni, 10 Uhr, in Steinhausen steht er vor. Bischof Vicente hatte Dekan Schänzle eine Kapsel mit Reliquien der neuen argentinischen Seligen Maria Antonia geschenkt, die zusammen mit den Reliquien zweier frühchristlicher Märtyrer in den neuen Altar der Klosterkirche eingemauert wurde.