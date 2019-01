Arbeitskreis „Spurwechsel“ veröffentlicht neues Jahresprogramm

Das Programm von „Spurwechsel“ findet großen Anklang: Weit mehr als 1600 Frauen und Männer haben im vergangenen Jahr an den Veranstaltungen teilgenommen, die von 17 „Spurwechsel“-Mitgliedern organisiert wurden. Der Arbeitskreis „Spurwechsel“ will „die Mitbürgerinnen und Mitbürger beim Älterwerden begleiten, körperlich und geistig in Bewegung halten, zu Besinnung anregen und für Lebensfreude sorgen. Das Angebot setzt auf Aktivität und Kreativität, fördert körperliche und geistige Beweglichkeit, ermöglicht Gemeinschaft“. So heißt es im Vorwort zum Jahresprogramm 2019.

Die Mitglieder des Arbeitskreises um Beate Herold und Ingrid Buri bringen nach eigenen Angaben ihre Talente, ihre Fähigkeiten und Stärken und ihre Lebens- und Berufserfahrung ein, um an der Gestaltung des gesellschaftlichen Umfeldes mitzuwirken. Bei einem Klausurtag im September haben sie ein breitgefächertes Programm erarbeitet.

Im Programm 2019 ist laut Pressemitteilung eine ganze Anzahl von Wanderungen, Schneetouren und Radtouren in der nahen und weiteren Umgebung von Ochsenhausen vorgesehen. „Die Teilnehmer schätzen die gut organisierten und professionell geleiteten Touren, die meist zu wenig bekannten Zielen führen“, teilen die Verantwortlichen mit.

Geistig fit hielten die monatlichen Treffen der französischen und englischen Sprachfans, wenn es heißt „Table ronde“ oder „Time for English“. Ein Theaterbesuch, die Beschäftigung mit Kunst oder das Literaturangebot seien beliebte Veranstaltungen, ebenso Besuche in Museen und Ausstellungen. Neben Betriebsbesichtigungen sei auch eine Baustellenführung auf der Filstalbrücke im Zuge der DB-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm geplant.

Senioren lassen sich längst nicht mehr von der modernen Technik abschrecken, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie würden sich auch mit den neuen Medien, mit Laptop und Smartphone, mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz beschöftigen. Den eigenen Wissenshorizont erweitern könnten die Teilnehmer bei Vorträgen zu Geschichte, Medizin und Astronomie.

Einen Schwerpunkt lege „Spurwechsel“ auch auf religiöse Themen wie Glaubensgespräche, Andachten und meditativen Wanderungen: Eine der ersten Veranstaltungen des Programmjahres ist der Besuch einer neapolitanischen Weihnachtskrippe. Der Jahreslauf endet mit einer adventlichen Besinnung im Chorgestühl der Klosterkirche.