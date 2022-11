Arbeitskreis Spurwechsel auf den Spuren von Erzberger

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für den Arbeitskreis Spurwechsel Ochsenhausen referierte am 25. Oktober in einem hochinteressanten Vortrag Markus Geiger über Matthias Erzberger. Der Pädagoge Biberachs und des Seminars Weingarten schilderte den Zuhörern als Historiker die Zeit vor und nach dem 1.Weltkrieg lebendig. Er beschrieb anschaulich, was Erzberger prägte: Die armen Verhältnisse der Kindheit, die starke Verwurzlung im katholischen Glauben, die Fremdheit als Schwabe im preußischen Berlin und die enorme Zivilcourage Erzbergers. Auch die Fehleinschätzungen, die Erzberger zu Beginn des 1. Weltkriegs unterliefen und sein späterer Wandel mit der Korrektur seiner Einstellung. Dieses Eingeständnis zeigte eine menschliche Größe. Erzberger hat mutig Hass, Spott und Hohn in unvorstellbarem Ausmaß aushalten müssen und trotzdem als Finanzminister eine bis heute nachwirkende Steuerreform und den diktierten Friedensvertrag in Compiègne unterzeichnet. In Biberach er hat mehrmals bedeutende Reden gehalten (Krone, Grüner Baum). Nach seiner Ermordung hat eine 30 000-köpfige Trauergemeinde in Biberach von Matthias Erzberger Abschied genommen und auf dem katholischen Friedhof seine letzte Ruhestätte gegeben.