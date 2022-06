Arbeiter fällt von Gerüst und muss ins Krankenhaus

Nach einem Sturz von einem Gerüst in Mittelbuch ist ein Arbeiter in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei mitteilt, stand der 60-Jährige am Dienstag gegen 9.15 Uhr auf dem Gerüst einer Baustelle in der Straße Bebenhaus. Das Gerüst kippte um, und der Mann fiel damit aus einer Höhe von etwa vier Metern auf den Boden. Mit schwereren Verletzungen musste der 60-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob das Gerüst vorschriftsmäßig aufgebaut war.