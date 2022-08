AOK verleiht Kofrányi-Preis an Abiturientin aus Ochsenhausen

Antonia Schuler aus Ochsenhausen hat den Ernst-Kofrányi-Preis erhalten. Damit wurde sie für die beste Jahrgangsleistung im Fach Ernährungslehre mit Chemie am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium der Matthias-Erzberger-Schule in Biberach ausgezeichnet. Der Kofrányi-Preis wird jährlich vom Regierungspräsidium Tübingen und der AOK Baden-Württemberg übergeben.

Susanna Kraus-Janik, Gesundheitsexpertin bei der AOK Ulm-Biberach, und Armin Steigmiller, Leiter des AOK-Kundencenters in Ochsenhausen, beglückwünschten die Schülerin zu ihrer hervorragenden Leistung. Antonia Schuler freute sich sehr über die Auszeichnung, die neben einer Urkunde auch mit einem Büchergutschein im Wert von 125 Euro dotiert ist.

„Zum Glück war das Thema Homeschooling in der Abschlussklasse kein Thema mehr und unser Unterricht konnte wieder in Präsenz stattfinden“, sagte die 19-Jährige bei der Preisverleihung im AOK-Kundencenter in Ochsenhausen. Nach dem Abitur mit der Traumnote 1,2 startet Antonia Schuler im September ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Katholischen Landjugendbewegung (KLjB) in Biberach. In ihrer Freizeit engagiert sie sich in der Jugendarbeit der KLjB und spielt Fußball beim SV Reinstetten.

Der von der AOK gestiftete Preis ist nach Ernst Kofrányi (1908 bis 1989) benannt. Er stammte aus einer deutsch-ungarischen Arztfamilie. Im Zentrum seiner Arbeit als Chemiker standen ernährungswissenschaftliche Problemstellungen. Seine bahnbrechenden Erkenntnisse über die biologische Wertigkeit von Eiweißen sind bis heute bedeutsam, beispielsweise für die Behandlung von Nierenerkrankungen oder die Verbesserung der Welternährung. Sein 1960 erschienenes Buch „Einführung in die Ernährungslehre“ gilt noch heute als Standardwerk, heißt es ind er Pressemiteilung der AOK.