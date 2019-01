Anwohner ärgert sich über Falschparker

Das Parken im Bereich des Marktplatzes in Ochsenhausen sorgt in diesen Tagen für Diskussionen. So ärgerte sich CDU-Gemeinderatsmitglied und Anwohner Eckbert Dreyer darüber, dass Fahrzeuge einen öffentlichen Weg versperrten. Die Verwaltung weiß offenbar nicht so recht, wie mit diesem Problem umzugehen ist. Würde sie nämlich den einen Falschparker verwarnen, müsste sie unter Umständen weiteren Anwohnern ein Knöllchen ausstellen.

Seit vielen Jahren ist der Marktplatz in Ochsenhausen ein verkehrsberuhigter Bereich. Hier gilt nicht nur Schrittgeschwindigkeit für Autofahrer, sondern auch die Regel, dass nur auf ausgewiesenen Flächen geparkt werden darf. Dennoch werden immer wieder Fahrzeuge an Häusern abgestellt, obwohl dort kein Parkplatz eingezeichnet ist. Das stört in Ochsenhausen offenbar niemand, nicht einmal das Ordnungsamt schritt dem Vernehmen nach bislang ein.

Einer dieser Abstellplätze stößt dem Gemeinderatsmitglied Eckbert Dreyer seit Längerem sauer auf: der öffentliche Geh- und Fahrweg unter dem Torbogen. Dieser befindet sich zwischen den Häusern Marktplatz neun und zehn. „Da dieser Weg schon des Öfteren längere Zeit durch Fahrzeuge blockiert wurde, habe ich schriftlich Anzeige beim Ordnungsamt erstattet“, sagte Dreyer in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats. Wenige Tage später habe dort erneut ein Auto geparkt. Dreyer dokumentierte dies mit Bild, Datum und Uhrzeit. Fünf Tage später sei das Fahrzeug entfernt worden, berichtete er weiter.

Dreyer fragte beim Ordnungsamt nach, wann denn in der Sache etwas passiere. Bei der Behörde habe man darauf verwiesen, erst die Rechtslage abklären zu müssen, erläuterte das Ratsmitglied. Aus Verärgerung, dass nach einer Woche noch immer nichts unternommen wurde, kontaktierte er schließlich Ochsenhausens Bürgermeister Andreas Denzel. Dieser habe ihm geantwortet, sich darum zu kümmern, so Dreyer weiter. „Da ich den Zustand nicht länger hinnehmen wollte, sprach ich beim Polizeiposten Ochsenhausen vor.“

Denzel: Verfahren eingeleitet

Hilfe bekam er aber auch dort nicht, wie Dreyer erläuterte. „Die Polizeibeamtin hat sich meine Ausführungen angehört und mir erklärt, dass fürs Falschparken oder Blockieren einer Durchfahrt das Ordnungsamt zuständig sei.“ Weil er bislang noch keine für ihn zufriedenstellende Antwort erhalten hatte, nutzte er die Sitzung des Gemeinderats, um seinem Ärger Luft zu machen: „Ich erwarte, künftig ungehindert, also ohne Umweg, mein Eigentum erreichen zu können.“

„Sie sprechen ein Thema an, das uns nicht kalt lässt“, sagte Bürgermeister Andreas Denzel. Es sei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Besitzer, der seine Fahrzeuge unter dem Torbogen abgestellt hatte, eingeleitet worden. Jedoch könnten Falschparker nicht ohne Weiteres abgeschleppt werden. Gleichzeitig müssten aus Gründen der Gleichbehandlung dann alle Autofahrer verwarnt werden, also alle, die außerhalb eingezeichneter Flächen im Bereich des Marktplatzes parkten. „Bislang sind wir hierbei mit sehr großem Augenmaß vorgegangen“, sagte Denzel. Das bedeute aber nicht, dass Dauerparker geduldet würden.

Die Hauptamtsleiterin Tanja Oelmaier bekräftigte nochmals: Wenn, dann müssten alle Autofahrer verwarnt werden. „Allerdings würden wir im Vorfeld die Anwohner informieren und erst danach verwarnen“, sagte Oelmaier.

Inwiefern es dazu kommt, ist aber noch unklar. Denn Mitglieder des Gemeinderats machten auch deutlich, dass es in Ordnung sei, wenn Anwohner ihre Autos an ihren Häusern abstellten. Vorausgesetzt, sie behinderten niemand anderen. Das sieht auch Eckbert Dreyer so. Schließlich könnten die Anwohner ihre Autos auf den ausgewiesen Parkplätzen nicht länger als zwei Stunden abstellen.

Doch wie geht es nun weiter? „Wir werden jetzt die Rechtslage klären und danach den Gemeinderat informieren“, erläuterte die Sprecherin der Verwaltung, Monika Merk, auf SZ-Nachfrage.