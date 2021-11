Anne-Sophie Mutter spielt in Ochsenhausen groß auf

Zum 35-jährigen Bestehen der Landesakademie für die musizierende Jugend Baden-Württemberg zelebrierte die weltbekannte Geigerin Anne-Sophie Mutter ein außergewöhnliches Konzert im Bibliotheksaal des ehemaligen Klosters Ochsenhausen. Landrat Heiko Schmid war es gelungen, die Künstlerin von absolutem Weltformat gemeinsam mit ihrem Ensemble „Mutter’s Virtuosi“ nach Oberschwaben zu holen.

Beim anschließendem Empfang im Refektorium konnte Landrat Schmid neben Anne-Sophie Mutter auch den weltbekannten Künstler Wolfgang Laib begrüßen. Laib ist wie Anne-Sophie Mutter Preisträger des Praemium Imperiale dem sogenannten „Nobelpreis der Künste“. Beide sind auf den größten Bühnen beziehungsweise Ausstellungen der Welt zu Hause. Heiko Schmid brachte deshalb seine große Freude zum Ausdruck: „Es ist schon bemerkenswert, dass Sie beide, Frau Mutter und Herr Dr. Laib, als Künstlerin und Künstler von Welt, hier gleichzeitig im beschaulichen Oberschwaben beieinander sind. Sie beide tragen auf Ihre jeweilige Art und Weise mit Ihrer Kunst zum Zusammenleben in der Gesellschaft bei. Sie beide bereichern das Leben und erweitern die Horizonte der Menschen, Sie, lieber Herr Dr. Laib mit Ihrer bildenden Kunst und Sie Frau Mutter, mit Ihrer Musik.“

Landrat Schmid war auch angetan von Anne-Sophie Mutters Engagement zur Nachwuchsförderung: „Ich bewundere es sehr, wie Sie sich mit Ihrer Stiftung unermüdlich für die Nachwuchsförderung in der klassischen Musik einsetzen. Für viele Kinder- und Jugendliche, die hier an der Landesakademie an ihrem Können und ihren Künsten feilen, gelten Sie als großes Vorbild.“ Er zog dabei auch die passende Parallele zur Landesakademie für die musizierende Jugend in Ochsenhausen und lobte die hervorragende Arbeit, die in der Landesakademie durch Akademiedirektor Klaus Weigele mit den Dozentinnen und Dozenten geleistet wird.