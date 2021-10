Anne Sophie Mutter kommt nach Ochsenhausen

Am 27. Oktober kommt die Geigenvirtuosin Anne Sophie Mutter für ein Konzert nach Ochsenhausen. Die Landesakademie für musizierende Jugend in Baden-Württemberg feiert mit diesem Konzert zugleich ihr 35-jähriges Bestehen.

Die Violine war für Anne Sophie Mutter die größte Entdeckung ihres Lebens, sie ist ein musikalisches Phänomen. Seit 45 Jahren konzertiert sie weltweit in allen bedeutenden Musikzentren und prägt die Klassikszene als Solistin, Mentorin und Visionärin. Dabei ist die viermalige Grammy Award Gewinnerin der Aufführung traditioneller Kompositionen genauso verpflichtet wie der Zukunft der Musik. Das zeigt ihr Konzertprogramm, bei dem klassische Werke von A. Vivaldi und W. A. Mozart einer zeitgenössischen Komposition der südkoreanischen Komponistin Chin Un-suk gegenübergestellt werden. Die Landesakademie teilt in einer Pressemitteilung mit, dass Anne Sophie Mutter auf Initiative von Landrat Heiko Schmid für das Konzert am Mittwoch, 27. Oktober, 19.30 Uhr, im Bibliotheksaal Ochsenhausen gewinnen werden konnte. Sie wird begleitet von einem Elite-Ensemble aus derzeitigen und ehemaligen Stipendiaten ihrer Stiftung für die Nachwuchsförderung. Die Landesmusikakademie feiert mit diesem außergewöhnlichen Konzert zugleich ihr 35jähriges Jubiläum.

Nach derzeitigem Stand gilt für das Konzert die 3G-Regel und am Platz ist eine medizinische Maske zu tragen.