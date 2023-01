Anmeldungen für das neue Kindergartenjahr

Die Anmeldungen für das kommende Kindergartenjahr 2023/2024 finden in den städtischen und kirchlichen Kindergärten in Ochsenhausen vom 23. Januar bis 31. Januar statt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Das erforderliche Anmeldeformular ist auf der Homepage der Stadt Ochsenhausen zu finden. Die Anmeldung soll bis spätestens 31. Januar in einem der Kindergärten vorliegen, da die Anmeldungen von allen Einrichtungen gemeinsam ausgewertet werden. Davor finden Infoveranstaltungen für neue und interessierte Eltern statt: Am Montag, 23. Januar, 15.30 Uhr, im Kinder- und Familienzentrum; am Dienstag, 24. Januar, 15.30 Uhr, im katholischen Kindergarten St. Benedikt; am Mittwoch, 25. Januar, 15.30 Uhr, im Kindergarten Mittelbuch; am Donnerstag, 26. Januar, 15.30 Uhr, im Kindergarten Walburga und am Freitag, 27. Januar, 14 Uhr im Naturkindergarten Fürstenwald.

Eine Rückmeldung mit allen notwendigen Informationen erhalten die Eltern Mitte März von einer der Einrichtungen. Da die zur Verfügung stehenden Kindergartenplätze begrenzt sind, werden die Plätze nach Aufnahmekriterien vergeben. Nach Prüfung der Wohnbezirke werden Kinder in höherem Alter priorisiert. Die Aufnahme findet nicht nach dem Windhundprinzip statt.