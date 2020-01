Anmeldungen für nächstes Kindergartenjahr

Bei den Kindergärten in Ochsenhausen können die Kinder für das kommende Kindergartenjahr 2020/21 angemeldet werden. Die Anmeldungen können in den letzten beiden Januarwochen direkt bei der gewünschten Einrichtung vorgenommen werden.

Begleitend dazu bieten die Kindergärten Informationsveranstaltungen an, bei denen sich die Eltern informieren können. Der städtische Kindergarten Ochsenhausen informiert die Eltern am Montag, 20. Januar, um 16 Uhr. Beim kirchlichen Kindergarten St. Benedikt findet die Informationsveranstaltung am Dienstag, 21. Januar, um 16 Uhr statt. In Mittelbuch können sich die Eltern am Montag, 27. Januar, um 16 Uhr über den dortigen Kindergarten informieren.

Anmeldeschluss ist bei allen Einrichtungen am 31. Januar. Beim kirchlichen Kindergarten in Reinstetten können neue Kinder im Rahmen der vorhandenen Plätze das ganze Jahr über angemeldet werden. Die Stadtverwaltung Ochsenhausen prüft gegenwärtig außerdem die zusätzliche Einrichtung eines Naturkindergartens in Ochsenhausen für Kinder ab drei Jahren.

Unverbindliche Vormerkungen für den Naturkindergarten nimmt die Stadtverwaltung per E-Mail unter der Adresse schmid-sax@ochsenhausen.de entgegen.