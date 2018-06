Anmeldungen für künftige Musikschüler

Wer sein Kind oder sich selbst für den Instrumentalunterricht an der Jugendmusikschule Ochsenhausen anmelden möchte, hat dazu bis zum Sonntag, 1. Juli, Gelegenheit. Bei drei Veranstaltungen haben Interessierte die Möglichkeit, die Arbeit der Musikschule kennenzulernen: Am Sonntag, 17. Juni, findet ein Orchesterkonzert um 11 Uhr in der Kapfhalle statt. Beim Öchslefest präsentiert sich die Jugendmusikschule am Samstag, 23., und Sonntag, 24. Juni, an der Schranne. Von Montag, 25., bis Freitag, 29. Juni, findet die Projektwoche der Jugendmusikschule statt.

Anmeldungen für die Jugendmusikschule unter Telefon 07352/4257 oder per E-Mail an jugendmusikschule@ochsenhausen.de. Abmeldungen müssen ebenfalls bis zum 1. Juli schriftlich vorliegen. Einklappen Ausklappen