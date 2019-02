Anmeldungen für die Klassenstufe fünf

Kinder der vierten Grundschulklassen können am Mittwoch, 13. März, und am Donnerstag, 14. März, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr in den Schulsekretariaten des Gymnasiums Ochsenhausen, der Realschule Ochsenhausen und der Gemeinschaftsschule Ochsenhausen-Reinstetten angemeldet werden. Die Schulen bitten um Beachtung folgender Hinweise: Bei der Anmeldung sind die der Grundschulempfehlung beigefügten Blätter 4, 5 und 7 den Schulsekretariaten abzugeben. Für die Eltern von Busfahrschülern gilt: Die Fahrkarten können nur noch online unter www.ding.eu/smk beantragt werden.