Anmeldung für Fünftklässler

In diesem Jahr können Kinder aufgrund der Pandemie ab 8. März entweder auf dem Postweg, per E-Mail, telefonisch oder persönlich am Gymnasium Ochsenhausen angemeldet werden. Die vollständigen Unterlagen müssen der Schule bis zum 11. März vorliegen. Eine persönliche Anmeldung ist vom 9. bis 11. März in der Zeit von 8 bis 12.00 Uhr sowie am 10. und 11. März in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Sekretariat des Hauptgebäudes möglich.

Wie das Gymnasium mitteilt, ist die Schule telefonisch von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr unter 07352/921532 zu erreichen, die E-Mail-Adresse lautet sekretariat@gymnasium-ochsenhausen.de. Bei persönlicher Anmeldung sollen Besucher einzeln ins Schulgebäude kommen und die Hygienevorschriften beachten.

Zur Anmeldung sind die der Grundschulempfehlung beigefügten Blätter 3 und 4 sowie der Nachweis der Masernimpfung (Impfpass oder Attest über Befreiung von der Impfpflicht) vorzulegen.

Bei telefonischer oder digitaler Anmeldung müssen das Anmeldeformular sowie die Einverständniserklärungen, die auf der Homepage (www.gymnasium-ochsenhausen.de) zu finden sind, ausgefüllt werden. Wenn Eltern ihr Kind nicht persönlich anmelden, müssen die Blätter 3 und 4 der Grundschulempfehlung im Original bis spätestens 11. März um 15 Uhr bei der Schule abgegeben oder eingeworfen werden.

Eltern von Busfahrschülern macht die Schule darauf aufmerksam, dass die Fahrkartenkönnen nur noch online unter www.ding.eu/smk beantragt werden können.