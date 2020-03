Eltern können ihre Kinder, die aktuell die vierte Klasse der Grundschule besuchen, für die Klassenstufe 5 an den weiterführenden Schulen in Ochsenhausen anmelden. Anmeldezeiten sind am Mittwoch, 11. März, und Donnerstag, 12. März, jeweils in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr in den Schulsekretariaten des Gymnasiums, der Realschule und der Gemeinschaftsschule Ochsenhausen-Reinstetten. Die Schulen bitten die Eltern, bei der Anmeldung die der Grundschulempfehlung beigefügten Blätter drei und vier in den Schulsekretariaten abzugeben.