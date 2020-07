Angestellte mit Messer bedroht: 21-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein 21-Jähriger soll am Dienstagmorgen in Ochsenhausen ein Geschäft überfallen haben. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Ravensburg am Donnerstag mit.

Der 21-Jährige mutmaßliche Täter betrat laut Pressemitteilung in den frühen Morgenstunden den Verkaufsraum eines Geschäft in Ochsenhausen, in dem sich zu diesem Zeitpunkt eine Angestellte aufhielt. Nach den bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der 21-jährige ein Messer bei sich führte, mit dem er die Angestellte bedrohte und Bargeld forderte. Der Angestellten gelang es, den Mann von sich zu stoßen und in einen Nebenraum zu flüchten.

Daraufhin entnahm der mutmaßliche Täter einen zweistelligen Bargeldbetrag aus der Ladenkasse und verließ das Geschäft. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem Mann. Während der Ermittlungen vor Ort lief der 21-jährige Tatverdächtige kurze Zeit später in der Nähe des Geschäftes vorbei. Die Angestellte erkannte ihn sofort wieder, woraufhin die Polizisten den Mann vorläufig festnahmen.

Bei der Festnahme fanden sie die Polizeibeamten die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer. Der 21-Jährige wurde am Mittwoch der zuständigen Richterin am Amtsgericht vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Haftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen erließ. Seither ist er in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Biberach dauern an.