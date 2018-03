Angeklagter zeigt späte Einsicht

Manchmal ist es besser, wenn man einen Strafbefehl einfach akzeptiert. Zu dieser Einsicht kam ein 27-Jähriger aus Ochsenhausen vor dem Biberacher Amtsgericht. In zwei Fällen wurde ihm Beleidigung mit Bedrohung sowie Körperverletzung vorgeworfen. Während sich ersterer Vorwurf nicht erhärtete, gab der junge Mann zu, seine Frau geschlagen zu haben. Auf Anraten des Richters Ralf Bürglen und des Vertreters der Staatsanwaltschaft zog der Familienvater seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurück: Damit komme er unterm Strich besser weg. Letztlich muss der 27-Jährige 600 Euro zuzüglich der Verfahrenskosten zahlen.

Diese Familien werden wohl keine Freunde mehr: Seit Längerem schwelt zwischen ihnen ein Streit, gegenseitige Beleidigungen und Drohungen stehen auf der Tagesordnung - zumindest lassen dies die Zeugenaussagen vor Gericht vermuten. Ende Januar sind sich die beiden Familien in einem Ochsenhauser Lebensmittelgeschäft begegnet, was darin endete, dass ein Familienvater zur Polizei ging und den anderen beschuldigte, ihn beleidigt zu haben. Außerdem habe der 27-Jährige gedroht, den 43-Jährigen umzubringen, hieß es in der Anklage.

Ob dies tatsächlich so war, konnte vor Gericht nicht geklärt werden. Auch ein Verkäufer, der die Familien zwar sah, aber nichts zum Inhalt des Gesprächs sagen konnte, brachte kein Licht ins Dunkel. Der Angeklagte erklärte, er habe dem anderen Mann lediglich gesagt, dass er seine Frau in Ruhe lassen soll. Sie sei per SMS beleidigt und bedroht worden. Von „lauter Beleidigungen“ im Lebensmittelgeschäft sprach hingegen der 43-Jährige.

Konkreter wurde es beim zweiten Vorwurf. Im September vergangenen Jahres soll der Angeklagte in betrunkenem Zustand seine Frau geschlagen haben, sie erlitt eine Gehirnerschütterung und hatte zahlreiche Hämatome. Der 27-Jährige räumte ein, dass dies zutreffe. Zwar könne er sich „nicht mehr so ganz genau erinnern“, er habe seine Frau jedoch geschlagen. „Ich weiß, dass das falsch war.“ Es sei das erste und letzte Mal gewesen. Die 26-Jährige Ehefrau wollte den Vorfall vor Gericht allerdings nicht mehr als Schlägerei bezeichnen. Vielmehr sei es ein „gegenseitiges Schubsen“ gewesen. Als sie vom Richter mehrmals darauf hingewiesen wurde, dass sie bei der Wahrheit bleiben muss, sagte die 26-Jährige irgendwann gar nichts mehr.

Mit dem zurückgezogenen Einspruch des Angeklagten ging die gut einstündige Posse schließlich zu Ende.

Von Richter Bürglen gab es noch einen Ratschlag mit auf den Weg: „Sehen Sie zu, dass Sie sich gegenseitig in Ruhe lassen.“