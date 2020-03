Anette Schavan kommt zur Feier von Spurwechsel

Im Arbeitskreis Spurwechsel Junge Senioren in Ochsenhausen engagieren sich Senioren für Senioren und bieten regelmäßig ein abweschslungsreiches Programm an. Das zehnjährige Bestehen wird nun mit einem Festnachmittag mit Annette Schavan am Samstag, 28. März, gefeiert.

Seit seiner Gründung vor 10 Jahren wurde der Arbeitskreis „Junge Senioren in Ochsenhausen“ weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt und beliebt. Mit seinem vielseitigen alljährlich neuen Programm erfährt er nach eigenen Angaben große Resonanz und motiviert immer mehr Menschen zum Mitmachen in der Gemeinschaft. Zum zehnjährigen Bestehen wird dieser anhaltende Erfolg mit zwei besonderen Ereignissen gefeiert .

Am Freitag ,27. März, findet um 18 Uhr in der Herz-Jesu-Kapelle eine ökumenische Dankandacht statt, die Dekan Sigmund F. J. Schänzle und Pfarrer Jörg Schwarz zusammen gestalten. Die Gruppe Kapellenklang mit Klaus Machleidt, Simone Salzer und Mirjam Knaus gebleitet die Andacht mit besinnlicher Musik und Gesang.

Am Samstag, 28.März,beginnt um 14 Uhr im Katholischen Gemeindehaus Ochsenhausen ein Festnachmittag. Als prominente Rednerin wurde Annette Schavan, frühere Ministerin und zuletzt Botschafterin beim Heiligen Stuhl, gewonnen. Sie hält den Festvortrag „Die Kunst des Politischen und Papst Franziskus“,wobei sie auf ihre Erfahrungen in Rom zurückgreifen kann. Danach folgt eine Pause bei Kaffee und Kuchen und der Möglichkeit zum angeregten Gedankenaustausch. Ein musikalischer Ausklang mit dem Tritonus Kammer Chor unter der Leitung von Klaus Brecht unterhält die Gäste bis zum Ende der Veranstaltung um 17.30 Uhr.