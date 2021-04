An welchen Stellen Ochsenhausen das Geld aus dem Digitalpakt einsetzt

Im Landkreis Ravensburg gibt es erneut einen Fall von Geflügelpest: Wie das Landratsamt mitteilt, sind am Ostersonntag bei einem privaten Geflügelhalter in Bad Wurzach vier erkrankte Hühner gestorben. Der Restbestand von acht Hühnern und zwei Gänsen wurde getötet.

Bereits vor wenigen Tagen wurden in fünf Kleinbeständen bei Isny mehrere Fälle der Vogelgrippe nachgewiesen. Wie das Landratsamt mitteilt, bestehe bei den Erkrankungen in Bad Wurzach keine Verbindung zum Junghennen-Aufzuchtbetrieb in Nordrhein-Westfalen, der in ...