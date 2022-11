American Football an der Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Team der Biberach Beavers hat die Realschule Ochsenhausen besucht, um den Schüler/Innen American Football näherzubringen. Matthias Bauer (Headcoach U17 und U19) und Sandra Sontheimer (Headcoach U11) kamen dazu in die Dr.-Hand-Liebherr-Halle in Ochsenhausen, in der sie den Sechs- bis Achtklässlern zunächst mit Hilfe verschiedener Stationen Grundlagen des Sports zeigten. Anschließend spielten die Jugendlichen unter Mithilfe von bereits in den Jugendmannschaften aktiven Spieler/innen „Flag Football“, eine Form des American Football ohne Tackles. Die organisierende Lehrerin Nadine Friede und die Schüler/innen zeigten sich anschließend begeistert von dieser Sportart. Die Jugendmannschaften des Biberach Beavers sind immer auf der Suche nach Verstärkungen. Wer einmal in diesen Sport hineinschnuppern möchte, kann unter jugend@biberachbeavers.de alle Fragen klären und bekommt weitere Informationen dazu.