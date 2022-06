Die ambulante Hospizgruppe Ochsenhausen-Illertal sucht neue Ehrenamtliche. Die hospizliche Begleitung stehe Menschen in ihrer vielleicht schwersten Zeit zur Seite, hießt es in einer Mitteilung der Caritas Biberach-Saulgau. Es sei ein Ehrenamt mit einem fordernden und zugleich bereichernden Charakter. Interessierte absolvieren einen Vorbereitungskurs, den die Caritas ab 1. März 2023 anbietet (geplantes Ende: Oktober 2023). Die Hospizgruppe Ochsenhausen-Illertal sucht Männer und Frauen, die an diesem Ehrenamt interessiert sind und lädt mit dem Fachdienst Hospiz der Caritas Biberach-Saulgau am 27. Juni von 18 bis 19.30 Uhr zu einer Onlineveranstaltung ein. Benötigt wird ein stabiler Internetzugang und ein Computer mit Mikrofon. Anmeldungen gehen per Mail an classen.a@caritas-biberach-saulgau.de oder unter Telefon 07351/ 8095-191 oder -190. Die Zugangsdaten zu der Veranstaltung werden per Mail versendet.