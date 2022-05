Am Wochenende beginnt am Ziegelweiher die Badesaison

Das Bad am Ziegelweiher in Ochsenhausen ist ab Samstag, 14. Mai, bei gutem Wetter täglich geöffnet, wie mitgeteilt wird.

Der Start in die Badesaison erfolgt unter neuen Vorzeichen, nachdem der Gemeinderat beschlossen hat, das traditionelle Naturbad in eine Badestelle umzuwandeln. Die Umwandlung ist aus haftungsrechtlichen Gründen erfolgt, da es nicht gelungen ist, für den Betrieb des Bades in der bisherigen Form ausreichend Personal für die Badeaufsicht zu gewinnen. Die Duschen, Umkleiden und Garderobenfächer sind erhalten geblieben, ebenso der Kinderbereich. Auch die Aufsicht durch den Bademeister und die DLRG gibt es zumindest zeitweise weiterhin. Wertfächer können weiterhin direkt beim Bademeister gemietet werden. Lediglich die Badeinsel, die Sprunganlagen und die Kinderrutsche mussten aus Sicherheitsgründen abgebaut werden, heißt es.

Als Ausgleich für diese weggefallenen Attraktionen kann das Bad künftig kostenlos genutzt werden. Zusätzlich profitieren die Badegäste von verlängerten Öffnungszeiten: Künftig kann im Ziegelweiher von 6 bis 22 Uhr gebadet werden. Die Stadt plant außerdem, den Kinderspielplatz auf der Liegewiese attraktiver zu gestalten. Allerdings konnte dieses Vorhaben bis zum Beginn der Badesaison noch nicht umgesetzt werden, da die Spielgeräte zum Teil sehr lange Lieferzeiten haben.

Ebenfalls neu am Ziegelweiher ist der Pächter des Lokals „Seezeit“, Reinhold Schmid.