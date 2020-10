Altpapiersammlung ist am Samstag

Der Gesangverein Mittelbuch organisiert am Samstag, 17. Oktober, eine Altpapiersammlung. Der Verein weist darauf hin, dass das Papier ab 8.30 Uhr gebündelt oder in einem Karton gut sichtbar bereitgestellt werden sollte. Das Altpapier wird auch auf den Einöden, in Bebenhaus und Dietenwengen gesammelt. Altpapier kann auch jederzeit zum Lager beim Gasthaus „Zur Traube“ gebracht werden.