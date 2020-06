Als Fürst Metternich auch Fürst von Ochsenhausen war

Fürst Metternich – dieser Name dürfte vielen historisch Interessierten ein Begriff sein. Im 19. Jahrhundert war er einer der führenden Politiker Europas. Am Donnerstag, 11. Juni, jährt sich sein Todestag. Vor etwas mehr als 160 Jahren, am 11. Juni 1859, starb der Fürst. Doch was weniger bekannt sein dürfte: Der berühmte Staatsmann war nicht nur österreichischer Außenminister, sondern auch Fürst von Ochsenhausen. Metternich drückte der österreichischen Politik seinen Stempel auf – und bestimmte auch die Geschichte des Klosters Ochsenhausen und seiner Untertanen. Darauf weisen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in einer Pressemeldung hin.

Klemens Wenzel Lothar von Metternich, wie der Adlige mit vollem Namen hieß, verstarb am 11. Juni 1859 in Wien. Er war nicht nur der bekannte österreichische Diplomat und Staatsmann, sondern trug auch den Titel eines Fürsten von Ochsenhausen. Metternich stammte aus einer alten Adelsfamilie, die ihren Besitz am Rhein hatte. Nach dem Studium der Staatswissenschaften begab er sich als Diplomat in den Dienst des österreichischen Kaisers. Der Aufstieg Napoleons zum Kaiser der Franzosen beeinflusste sein weiteres Leben ganz entscheidend: Im Chaos der Kriege arbeitete er sich 1809 zum Außenminister und führenden Staatsmann Österreichs hoch. Seine Sternstunde erlebte Metternich in den Jahren 1814 und 1815: Unter seiner Leitung tagten die europäischen Herrscher auf dem Wiener Kongress und beschlossen eine Neuordnung der politischen Landkarte Europas. Die Geschichte des herausragenden Staatsmannes Metternich führte auch ins Oberschwäbische.

Metternich erbte das Kloster vom Vater

Durch die großen Umwälzungen am Ende des 18. Jahrhunderts verlor die Familie Metternich ihren Besitz am Rhein. Zum Ausgleich erhielt sie 1803 das Kloster Ochsenhausen und dessen Besitz – insgesamt 255 Quadratkilometer, 43 Dörfer und Weiler mit rund 9000 Einwohnern. Ochsenhausen war nicht nur irgendein Kloster: Es war neben Weingarten das erfolgreichste oberschwäbische Kloster. Ochsenhausen herrschte über ein relativ großes Gebiet, das zudem kompakt und zusammenhängend war – damals eine Seltenheit. Von der besonderen Macht und Stellung des Klosters zeugt heute noch die prächtige barocke Klosteranlage. Zusammen mit dem Besitz des einstigen Klosterterritoriums erhielten die Metternichs den neuen Titel der „Fürsten von Ochsenhausen“. Klemens Wenzel Lothar von Metternich erbte Ochsenhausen samt Titel im Jahr 1818 von seinem Vater. Als Fürst von Ochsenhausen war er damit auch Mitglied der württembergischen Landstände, einem Vorläufer des heutigen Landtags.

Für 1,2 Millionen Gulden verkauft

Schon wenige Jahre später, im Jahr 1825, verkaufte Metternich, der Fürst von Ochsenhausen, seinen Besitz für die stolze Summe von 1,2 Millionen Gulden an das junge Königreich Württemberg. Die bedeutendsten Schätze aus dem Kloster hatte er zuvor bereits außer Landes schaffen lassen. Was an Wertgegenständen noch im Kloster geblieben war, wurde nun nach Stuttgart oder Ludwigsburg gebracht. Metternich blieb bis 1848 österreichischer Außenminister. Sogar noch bis zu seinem Tod am 11. Juni 1859 beriet er den österreichischen Kaiser Franz Joseph. Die Klosteranlage Ochsenhausen wurde in den folgenden Jahrzehnten als Ackerbauschule, Waisenhaus, Lehrerinnenoberschule und Aufbaugymnasium genutzt. Heute beherbergen die weitläufigen barocken Gebäude des Klosters die Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg, einen Teil des Gymnasiums Ochsenhausen und das Klostermuseum Ochsenhausen. Das Museum ist seit 26. Mai wieder für Besucher geöffnet.