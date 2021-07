Alphörner rufen zur Oberstetter Bergmesse

Anlässlich des 20. Geburtstags laden die Rottumtaler Alphornbläser zu einem Dankesgottesdienst am Sonntag, 18. Juli, um 19 Uhr auf dem Hennenberg in Oberstetten mit Dekan Sigmund F.J. Schänzle ein. Auch die Alphornfreunde aus Aulendorf werden bei der Bergmesse mitwirken. Die Rottumtaler Alphornbläser laden die gesamte Bevölkerung ein, diesen Dankgottesdienst mitzufeiern. Gerne würden sie „kommt alle, die ihr mit Alphornmusik einen Gottesdienst in der freien Natur erleben wollt“ rufen, doch angesichts der anhaltenden Pandemie besteht weiterhin eine Anmeldepflicht. Wer teilnehmen möchte, muss sich beim Katholischen Pfarramt in Ochsenhausen anmelden. Bei schlechter Witterung findet die Messe in der Basilika in Ochsenhausen statt, ebenfalls über persönliche Anmeldung.