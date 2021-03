Alle TTBL-Vereine beantragen Lizenz für Saison 21/22

Alle zwölf Vereine der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) haben sich fristgerecht um eine Lizenz für die Spielzeit 2021/22 beworben. Damit ist laut einer Pressemitteilung der TTBL Sport GmbH die erste Stufe des Lizenzierungsverfahrens für die nächste Saison abgeschlossen. In den kommenden Wochen stellen sich die Bewerber nun dem Lizenzprüfverfahren, in dem nach TTBL-Angaben die rechtlichen, personellen, administrativen, infrastrukturellen und finanziellen Kriterien der Vereine geprüft werden.

Aufsteiger in die TTBL gibt es aufgrund des Abbruchs und der Annullierung der Saison in der 2. Bundesliga durch den Deutschen Tischtennisbund (DTTB) nicht. Der 1. FC Köln und der TTC GW Bad Hamm haben ihre Lizenzbewerbungen daher zurückgezogen. Beide Vereine hätten aufgrund des fehlenden sportlichen Aufstiegsrechts lediglich per Wildcard den Sprung in die TTBL schaffen können, sollte die Sollstärke nicht erreicht werden. „Für uns kommt ein Aufstieg ohne eine sportliche Qualifikation überhaupt nicht in Frage“, wird der Kölner Abteilungsleiter, Thomas Mertens, in der TTBL-Mitteilung zur Entscheidung zitiert, die bereits zu Jahresbeginn eingereichte Bewerbung zurückzuziehen.