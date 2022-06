Alexander Keller ist neuer Vorsitzender des CDU-Agrarausschusses

Die Mitglieder des Agrarausschusses des CDU-Kreisverbandes sind vor Kurzem zu ihrer Hauptversammlung im Ringhotel Mohren in Ochsenhausen zusammengekommen. Im CDU-Agrarausschuss erarbeiten und formulieren zahlreiche Landwirte aus dem Landkreis Biberach gemeinsam agrarpolitische Positionen für die inhaltliche Arbeit der CDU. Der Vorsitzende Anton Schniertshauer aus Reinstetten begrüßte die anwesenden Gäste, unter ihnen den Bundestagsabgeordneten Josef Rief und die ehemalige Europaabgeordnete und seine Amtsvorgängerin, Elisabeth Jeggle, berichtet die CDU in einem Presseschreiben.

In seinem Rechenschaftsbericht blickte Schniertshauer auch auf seine 22-jährige Zeit an der Spitze des Ausschusses zurück. Hierbei würdigte er die Arbeit seiner Weggefährten Franz Würth aus Ingoldingen und Reinhold Besenfelder aus Ochsenhausen. Im Anschluss referierte Josef Rief über das Thema „Die Landwirtschaft in Deutschland zwischen Ökologie und Ernährungssicherheit“.

Nach diesem Vortrag folgte eine Diskussion der Besucher über die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) innerhalb der Europäischen Union, welche das Ziel verfolgt die Landwirtschaft in Europa ökologischer und nachhaltiger zu gestalten, jedoch einen enormen bürokratischen Mehraufwand verursacht unter dem viele Landwirte leiden, heißt es im CDU-Bericht.

Nach der Diskussion wurden die Wahlen durchgeführt. Nach 22 Jahren stellte Anton Schniertshauer sein Amt zur Verfügung. Als Nachfolger konnte er Alexander Keller aus Zillishausen bei Gutenzell-Hürbel begeistern, schreibt die CDU in ihrem Bericht weiter. Der Landwirt mit Milchviehbetrieb und kleiner Biogasanlage wurde einstimmig gewählt. Als sein Stellvertreter wurde der Schweinehalter Martin Kloos aus Ingoldingen gewählt. Den Vorstand vervollständigt Reinhold Besenfelder aus Ochsenhausen als Schriftführer und Pressesprecher.

Nach den Wahlen dankte und würdigte Josef Rief die langjährige Arbeit und das große Engagement von Anton Schniertshauer für den Ausschuss, für die CDU und für die regionale Landwirtschaft im Allgemeinen. Elisabeth Jeggle schloss sich der Danksagung an und wünschte dem neugewählten Vorstandsteam alles Gute für die Zukunft. In seinem Schlusswort dankte Alexander Keller den Anwesenden für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und kündigte an, inhaltlich mit dem Kreisbauernverband, anderen Vereinigungen und natürlich innerhalb der CDU zusammenzuarbeiten. Es sei wichtig, dass die Landwirte mit einer starken und geeinten Stimme sprächen. Er freue sich auf die vor ihm liegende Aufgabe.