Aleksandar Serdar tritt am Samstag auf

Einen Klavierabend mit Aleksandar Serdar findet am Samstag, 23.Juli, um 19 Uhr im Bibliothekssaal Ochsenhausen statt.

Mit Aleksandar Serdar kommt neuer Schwung an die „International Summer Academy of Music“ (ISAM). Er tritt die Nachfolge des aus Altersgründen ausgeschiedenen Daniel Pollack an und sein Konzertprogramm mit Beethovens Appassionata und den vier Balladen von Chopin im Mittelpunkt zeigt laut Pressemitteilung seine ganze Stärke.

Die Zuhörer dürfen auf den Pianisten mit einem „ausgeprägt fantasievollem Stil“ gespannt sein. Aleksandar Serdar tritt mit international renommierten Orchestern auf, ist Juror bedeutender Klavierwettbewerbe und hat eine Professur in Belgrad. Der Eintritt ist frei, Plätze müssen unter Telefon 07352/911025 reserviert werden.